منتخبنا الوطني يخسر وديًا أمام عُمان بهدف مقابل هدفين

مسقط/سما/

- خسر منتخبنا الوطني لكرة القدم أمام نظيره العماني بهدف مقابل هدفين، في المباراة الودية التي جمعتهما، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر في العاصمة مسقط.

وافتتح "الفدائي" التسجيل مبكرًا عن طريق محمود أبو وردة، الذي استثمر كرة عرضية لتامر صيام وحوّلها في الشباك العمانية في الدقيقة الثانية، قبل يأن يعادل عمر المالكي النتيجة للمنتخب العماني بكرة رأسية في الدقيقة 20، وأضاف محسن صالح الغساني الهدف الثاني لعمان في الدقيقة 36 من ضربة جزاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم عماني بهدفين مقابل هدف.

وتحسن أداء "الفدائي" في الشوط الثاني، وأتيحت للاعبيه عدة فرص لتسجيل هدف التعادل والعودة في المباراة، إلا أنه واجه تألق الحارس العماني، لتبقى نتيجة الشوط الأول على حالها.

وتأتي هذه المباراة ضمن استعدادات "الفدائي" للتصفيات المشتركة المؤهلة لنهائيات مونديال 2026 وأمم آسيا 2027، بالإضافة لكأس الأمم الآسيوية 2023 التي تستضيفها قطر بداية العام المقبل.

ويخوض منتخبنا مباراة ودية ثانية أمام فيتنام في هانوي، الاثنين المقبل.