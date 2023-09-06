  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

منتخبنا الوطني يخسر وديًا أمام عُمان بهدف مقابل هدفين

الأربعاء 06 سبتمبر 2023 09:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
منتخبنا الوطني يخسر وديًا أمام عُمان بهدف مقابل هدفين



مسقط/سما/

- خسر منتخبنا الوطني لكرة القدم أمام نظيره العماني بهدف مقابل هدفين، في المباراة الودية التي جمعتهما، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر في العاصمة مسقط.

وافتتح "الفدائي" التسجيل مبكرًا عن طريق محمود أبو وردة، الذي استثمر كرة عرضية لتامر صيام وحوّلها في الشباك العمانية في الدقيقة الثانية، قبل يأن يعادل عمر المالكي النتيجة للمنتخب العماني بكرة رأسية في الدقيقة 20، وأضاف محسن صالح الغساني الهدف الثاني لعمان في الدقيقة 36 من ضربة جزاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم عماني بهدفين مقابل هدف.

وتحسن أداء "الفدائي" في الشوط الثاني، وأتيحت للاعبيه عدة فرص لتسجيل هدف التعادل والعودة في المباراة، إلا أنه واجه تألق الحارس العماني، لتبقى نتيجة الشوط الأول على حالها.

وتأتي هذه المباراة ضمن استعدادات "الفدائي" للتصفيات المشتركة المؤهلة لنهائيات مونديال 2026 وأمم آسيا 2027، بالإضافة لكأس الأمم الآسيوية 2023 التي تستضيفها قطر بداية العام المقبل.

ويخوض منتخبنا مباراة ودية ثانية أمام فيتنام في هانوي، الاثنين المقبل.

#سلطنة عمان #منتخب فلسطين

الأكثر قراءة اليوم

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

الدولار يحطم الرقم القياسي ويصرف بهذا المبلغ ..

مقرب من بايدن مخاطبًا إياه وبن سلمان : لا تدعوا نتنياهو يحولكم إلى أغبياء له

إصابة 9 جنود إسرائيليين في غلاف غزة

بالفيديو: إصابة 3 مستوطنين بعملية طعن في القدس المحتلة

بعد يومين داميين .. ألمانيا لبت طلب القذافي وإسرائيل أعلنت "غضب الرب"

نتنياهو يدعو غانتس لمباحثات والأخير يرفض

الأخبار الرئيسية

7a1ce894-4254-483f-88e5-18acddf7b912

واشنطن تستمر بمقاطعة بن غفير وسموتريتش..

الرئيس-يصدر-مرسوم

الرئيس عباس يصدر قرارا بقانون للمصادقة على جدول تشكيلات وظائف الدوائر الحكومية

photo_2023-09-06_18-02-28

قائد في سرايا القدس: طريق "تبييض السجون "معروفٌ لدينا وهو في سلم الأولويات

العسيلي: "إسرائيل" تسعى لإفشال السلطة وشبكة الأمان العربية هي الحل

photo_2023-09-06_16-02-05

صورة: التعرف على هوية منفذ عملية الطعن "بالساطور" في القدس المحتلة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية