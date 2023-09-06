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رئيس الوزراء يدعو الدول الأعضاء في برلمان البحر المتوسط للاعتراف بدولة فلسطين

الأربعاء 06 سبتمبر 2023 08:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الوزراء يدعو الدول الأعضاء في برلمان البحر المتوسط للاعتراف بدولة فلسطين



رام الله/سما/

طالب رئيس الوزراء محمد اشتية، برلمان البحر الأبيض المتوسط بدعوة الدول الأعضاء فيه للاعتراف بدولة فلسطين، وذلك لحماية حل الدولتين والحفاظ عليه، في ظل الإجراءات الإسرائيلية المدمرة له ولأي فرصة من أجل إقامة الدولة الفلسطينية.

جاء ذلك خلال استقباله وفدا من برلمان البحر الأبيض المتوسط، اليوم الأربعاء، في مكتبه برام الله، بحضور أمين سر المجلس الوطني فهمي الزعارير.

ودعا اشتية، البرلمان إلى الضغط على إسرائيل للالتزام بالاتفاقيات الموقعة معها، والسماح بإجراء الانتخابات في كافة الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس.

وأشار إلى أن إسرائيل تشن علينا عدة حروب، حرب على الجغرافيا من خلال الاستيلاء على الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني، وحرب على الإنسان والديموغرافيا من خلال عمليات القتل والاعتقال اليومية، وحرب على المال بالاقتطاعات الجائرة من أموالنا، وحرب على الرواية.

وشدد رئيس الوزراء على أن شعبنا هو ضحية للمعايير الدولية المزدوجة، من خلال عدم تطبيق القانون الدولي والقرارات الأممية وعدم وضع عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي على انتهاكاته وإجراءاته بحقنا.

وقال اشتية: "لا يمكن الاستمرار بالوضع الراهن المتدهور في ظل الفراغ السياسي القائم، إضافة إلى الإجراءات الإسرائيلية المدمرة لحل الدولتين، والاستمرار فيه يعني الانزلاق نحو دولة واحدة ذات نظام فصل عنصري بالواقع والتشريعات الإسرائيلية".

وبرلمان البحر الأبيض المتوسط (PAM) هو منظمة دولية تأسست عام 2005 من قبل البرلمانات الوطنية لبلدان المنطقة الأورومتوسطية، وهو الخليفة القانوني لمؤتمر الأمن والتعاون في البحر الأبيض المتوسط، الذي انطلق في أوائل التسعينيات.

#اشتية

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