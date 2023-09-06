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الاحتلال يسلم إخطارات بوقف البناء غرب سلفيت

الأربعاء 06 سبتمبر 2023 06:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يسلم إخطارات بوقف البناء غرب سلفيت



سلفيت/سما/

سلمت سلطات الاحتلال الأربعاء إخطارات بوقف العمل والبناء لعدد من المنازل والمنشآت الزراعية والطرق في بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال رئيس بلدية قراوة بني حسان إبراهيم عاصي إن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الغربية والشمالية والشمالية الجنوبية بالبلدة، وسلمت 23 إخطارا لمنازل ومنشآت، وغرف زراعية، وطرق زراعية، ومكب للنفايات.

وأوضح أن الإخطارات تتضمن وقف العمل والبناء بهذه المباني بحجة وجودها بمناطق مصنفة (ج).

وأشار عاصي إلى أن مجموع الاخطارات التي تم تسليمها منذ نهاية عام 2022 ولغاية اليوم بلغت ما يقارب ال100  إخطار في البلدة.

#سلفيت

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