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قطاع غزة يُسجّل 5141 مولودًا جديدًا خلال أغسطس

الأربعاء 06 سبتمبر 2023 06:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
قطاع غزة يُسجّل 5141 مولودًا جديدًا خلال أغسطس



غزة/سما/

أظهرت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية - الشق المدني أن قطاع غزة سجَّل خلال شهر أغسطس من هذا العام، 5141 مولودًا جديدًا، بالإضافة إلى 313 حالة وفاة.

وبيّنت الإحصائية، التي وصلت موقع الداخلية، اليوم الأربعاء، أن عدد مواليد القطاع الذكور 2628 مولودًا بنسبة تقدَّر بـ 51.12 %، في حين بلغت النسبة التقديرية للمواليد الإناث 48.88 % بواقع 2513 مولودة.

ولفتت إلى أن مكاتب الأحوال المدنية بمديرية داخلية غزة سجَّلت 1833 مولودً جديداً؛ فيما سجَّل مكتبا داخلية خان يونس 979 مولوداً.

كما سجَّلت مكاتب داخلية الشمال خلال الشهر 944 مولوداً، ومكاتب الأحوال المدنية بداخلية الوسطى 741 مولوداً، في حين سجَّلت الأحوال المدنية بمديرية داخلية رفح 644 مولوداً جديداً. 

#مواليد غزة

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