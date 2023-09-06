طائرة تقل 12 إسرائيليا تهبط اضطراريا في ماليزيا

القدس المحتلة/سما/

أعلنت السلطات الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن رحلة تابعة لشركة طيران الإمارات على متنها 12 إسرائيليا، هبطت بشكل "غير مخطط له" صباح اليوم، في ماليزيا، التي لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

وأوضحت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن الطائرة كانت متجهة من دبي إلى سنغافورة.

وقالت الوزارة، في بيان، إن الهبوط الاضطراري حدث بسبب الأحوال الجوية، وإن الطائرة غادرت الأراضي الماليزية بعد نحو 5 ساعات، مشددة على سلامة جميع المواطنين الإسرائيليين الذين لم يُطلب منهم مغادرة الطائرة طوال فترة الانتظار.

وأفادت الخارجية الإسرائيلية بأنه "منذ لحظة ورود التقرير حول الهبوط الاضطراري للطائرة، قامت الوزارة بـ"تقييم الوضع" وعملت على الاتصال بـ"أحد الركاب للتأكد من سلامة جميع الإسرائيليين، وذلك بمساعدة شركة الطيران".

ونقل البيان عن وزير الخارجية، إيلي كوهين، قوله إن "وزارة الخارجية تواصل العمل لصالح المواطن الإسرائيلي في مثل هذه الحالات الاستثنائية".

وأضاف أنه "منذ اللحظة التي أصبح فيها خبر الحادث معروفًا، شرع المدير العام للوزارة، رونين ليفي (ماعوز)، بالعمل على حل الحادث والتأكد من سلامة جميع الإسرائيليين".

وأفادت الوزارة بأن الحديث حول رحلة طيران الإمارات رقم 354 التي كانت في طريقها من دبي إلى سنغافورة، واضطرت إلى القيام بهبوط غير مخطط له في ماليزيا، بسبب الظروف الجوية القاسية".

وبحسب البيان، فإن 12 إسرائيليا على متن الطائرة.

وأجرى "ماعوز"، وفقا للبيان، تقييمات منتظمة للأوضاع بمشاركة المسؤولين في قسم "الإسرائيليين في الخارج" التابع للشعبة القنصلية في الوزارة، والمسؤولين في مركز العمليات والبعثات الإسرائيلية في دبي وسنغافورة.

وذكر البيان أن المداولات تركزت حول "التأكد من أن آمن وسلامة جميع الإسرائيليين"، وأضاف أم "ممثلي الخارجية عملوا مع شركة الطيران من أجل الاتصال بأحد الركاب الإسرائيليين على متن الطائرة والتأكد من سلامة جميع المواطنين".

وأضاف أنه "أثناء وجودهم على الأراضي الماليزية، لم يُطلب من الركاب النزول من الطائرة، وبعد حوالي خمس ساعات من الانتظار في مدرج المطار، غادرت الطائرة مرة أخرى متوجهة إلى سنغافورة".