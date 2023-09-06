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فتوح يدين حرب الاحتلال على المنهاج الفلسطيني بالقدس المحتلة

الأربعاء 06 سبتمبر 2023 04:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتوح يدين حرب الاحتلال على المنهاج الفلسطيني بالقدس المحتلة



رام الله/سما/

 أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية بمنع تطبيق المنهاج الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة، وفرض منهاج إسرائيلي، وقيام عناصر شرطة الاحتلال بتفتيش الطلاب الفلسطينيين والاستيلاء على كتبهم المدرسية ذات المنهاج الفلسطيني.

وحمل فتوح، في بيان اليوم الأربعاء، حكومة الفصل العنصري الفاشية المسؤولية عن الأضرار التي لحقت بالطلاب وبالمؤسسات التعليمية في القدس المحتلة بما فيها المدارس التابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، واعتبر أن ما يحدث جريمة بحق المدينة المقدسة وأهاليها المدافعين عن عروبتهم وانتمائهم الفلسطيني.

كما دعا فتوح المنظمات الدولية  ومنظمات الامم المتحدة مثل "أليسكو" و"يونسكو" إلى فضح هذه الجرائم بحق التعليم والمؤسسات التعليمية بالقدس والتصدي لهذه الممارسات، وطرد اسرائيل من عضوية المنظمات التعليمية الدولية بسبب إجراءاتها العنصرية بحق المؤسسات التعليمية بالقدس، لأن القدس مدينة محتلة ولا يجوز فرض المنهاج الإسرائيلي فيها، وذلك حسب القرارات الدولية والاممية التي تحمي مدينة القدس وأماكنها الدينية المقدسة والثقافية من التهويد والعبث بطابعها التراثي والثقافي.

وطالب فتوح الدول العربية والإسلامية بضرورة استمرار دعم شعبنا الفلسطيني بالقدس لتعزيز صموده، والمجتمع الدولي بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني وخاصة مدينة القدس التي تتعرض لانتهاكات عنصرية وعمليات تهويد مستمرة وبشكل يومي من قبل حكومة المستوطنين اليمينية.

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#روحي فتوح

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