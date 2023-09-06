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توقيع اتفاقية مشروع الحل الطارئ للتخلص من "ربو" مناشير الحجر في الخليل

الأربعاء 06 سبتمبر 2023 04:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
توقيع اتفاقية مشروع الحل الطارئ للتخلص من "ربو" مناشير الحجر في الخليل



رام الله/سما/

وقع وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، ورئيس غرفة تجارة وصناعة الخليل عبده إدريس، اليوم الأربعاء، اتفاقية التخلص الطارئ من "ربو" مناشير الحجر في الخليل، لمدة 4 سنوات.

وجرت مراسم توقيع الاتفاقية في مقر الوزارة بمدينة رام الله، بحضور وزير الحكم المحلي مجدي الصالح ورئيس سلطة المياه مازن غنيم، وممثلين عن الوزارة والغرفة التجارية وسلطة المياه.

وتأتي هذه الاتفاقية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بشأن التخلص من ربو مناشير الحجر في الخليل، والذي يعد من أهم المشاريع في المحافظة حاليا.

ويعتبر قطاع صناعة الحجر والرخام من أهم القطاعات الصناعية، ويساهم فيما نسبته 4.5% من إجمالي الناتج المحلي، وتشكل صادرات الحجر ما يزيد على ثلث الصادرات الفلسطينية.

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