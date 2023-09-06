"التعليم العالي" تبحث مع المانحين والشركاء الدوليين تعزيز التعاون المشترك

رام الله/سما/

بحث وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع عقدته لمجموعة عمل المانحين والشركاء الدوليين الخاصة بقطاع التعليم العالي، واقع التعليم العالي في فلسطين، من حيث التحديات والإنجازات وتوجّهات الوزارة التطويرية، وسبل تعزيز التعاون المشترك.

جاء بمشاركة وكيل الوزارة بصري صالح، ومديرة مكتب "اليونسكو" في فلسطين نهى بوازير، وجاكوب ارتاس ممثلاً عن مكتب ممثلية الاتحاد الأوروبي في فلسطين، وحشد من الشركاء الدوليين، وممثلي مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية، وعدد من أسرة الوزارة.

وفي هذا السياق، ثمن صالح الشراكة والتعاون البنّاء مع المانحين والشركاء الدوليين لخدمة قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في فلسطين، متطرقاً إلى التحدّيات والمُعيقات التي تواجه هذا القطاع، بما فيها انتهاكات الاحتلال المتواصلة.

وتحدّث حول أولويات عمل الوزارة ضمن خطتها الاستراتيجية للأعوام المقبلة، بما فيها توسيع نطاق التحاق الطلبة بالتعليم العالي بشكل عادل وشامل وفعّال، والوصول إلى مُخرجاتِ تعليمٍ عالٍ ذي جودة ونوعيَّة؛ ومُستجيبةٍ لمتطلباتِ الثورة الصناعية الرابعة والخامسة والتنمية المستدامة، والارتقاء بمنظومةِ بحثٍ علميٍ وابتكارٍ؛ مُستجيبةٍ محلياً، ووفق معايير تنافسية عالمياً، وتعزيز التنوّع والشمولية والاستجابة في برامج التعليم التقني، وضمان نظامِ حوكمةٍ فعّال وقوي لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي.

من جانبها، أكدت بوازير مواصلة دعم الوزارة في تنفيذ استراتيجية التعليم العالي، مشيرةً إلى أنه من المهم عند صياغة الخطة الاستراتيجية التركيز على الطلبة والخريجين "الذين سيكونون مستقبلاً هم القادة، والمبدعين، وصناع التغيير، وهم قلب وروح أنظمة التعليم العالي، ويجب علينا تزويدهم بالأدوات والمهارات اللازمة للانخراط بسوق العمل".

من جهته، تحدث جاكوب عن أهمية دعم مؤسسات التعليم العالي في فلسطين، والتركيز على تحسين نوعية التعليم، لافتاً إلى أهمية تعزيز الاستفادة من برنامج إيراسموس الوطني، مشيراً إلى أن فلسطين تشارك في 20 برنامجاً على مستوى التعليم الأساسي والعالي، وأن هناك 2000 طالب/ة ملتحقون ببرامج التبادل، مثمناً هذا التوجه المهم.

إلى ذلك؛ قدّم رئيس وحدة التخطيط والمشاريع منجد سليمان عرضاً حول الخطة المقترحة لقطاع التعليم العالي للأعوام 2024-2029م، فيما قدّمت الخبيرة في تطوير نظم المتابعة والتقييم د. ربيحة عليان عرضاً حول نظام المتابعة والتقييم لقطاع التعليم العالي؛ والذي طوَّرته الوزارة مؤخراً.

كما قدّم مدير التعليم التقني ربيع أبو شملة عرضاً حول تعزيز الريادة والإبداع في مؤسسات التعليم العالي بما يسهم في خلق مشروعات خاصة للخريجين، وكذلك توسيع نطاق فرص العمل المُتاحة لهم، كما قدّم د. أمين نواهضة من الإدارة العامة للتطوير والبحث العلمي عرضاً حول واقع البحث العلمي في فلسطين.

وتخلل اللقاء عديد المداخلات والأسئلة والاستفسارات من الحضور.

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