الخليل: مصرع طفل وإصابة شقيقته نتيجة سقوطهما عن جرار زراعي

الخليل/سما/

لقي طفل يبلغ من العمر 3 سنوات، اليوم الأربعاء، مصرعه، وأصيبت شقيقته بجروح، نتيجة تعرضهما للسقوط عن جرار زراعي ببلدة إذنا غرب الخليل.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أن الطفلين قد تعرضا للسقوط من على ظهر الجرار الزراعي أثناء لعبهما فوقه، ما أدى إلى إصابتهما بجروح بليغة، نُقلا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلا أنه قد تم الإعلان عن وفاة الطفل متأثرا بجروحه الخطيرة.

وأشار إلى أنه تم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من شرطة المرور للوقوف على أسبابه.

ودعا إلى ضرورة مراقبة الأطفال جيدا أثناء لعبهم خارج المنزل، وتأمين المركبات بشكل كامل، تجنبا للتعرض لمثل هذه الحوادث المؤسفة.

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