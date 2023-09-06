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الصالح يبحث مع بعثة البنك الدولي استمرار دعم قطاع الحكم المحلي بمكوناته كافة

الأربعاء 06 سبتمبر 2023 04:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصالح يبحث مع بعثة البنك الدولي استمرار دعم قطاع الحكم المحلي بمكوناته كافة



رام الله/سما

 بحث وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، مع بعثة البنك الدولي برئاسة المدير الإقليمي للتنمية المستدامة ميسكي برهاني، استمرار دعم البنك لقطاع الحكم المحلي بمكوناته كافة وفي شتى المجالات الحيوية.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد في مقر الوزارة بمدينة رام الله اليوم الأربعاء، بحضور مدير بعثة البنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة ستيفان أمبلاد، وأعضاء البعثة.

وأشاد الصالح بالدعم المقدم إلى قطاع الحكم المحلي وأهمية استمراره وتوسيع مجالات الدعم خلال المرحلة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بدعم جهود الوزارة في التغلب على تحدي قطاع النفايات الصلبة، نظراً إلى خصوصيته وكل ما يتعلق به.

وجدد دعوته للبنك الدولي إلى ضرورة العمل على إعادة تكرار البرنامج السابق والخاص بدعم المجالس القروية ومجالس الخدمات المشتركة، نظراً إلى الحاجة الملحة إلى مثل هذا البرنامج الذي أسهم في تحسين وصول الخدمات إلى المواطنين وتسهيل وصولها إليهم.

وتطرق الصالح إلى العديد من الإجراءات التي اتخذتها الوزارة من أجل تعزيز قدرات الهيئات المحلية، وضمان استقرارها ماليا وتمكينها من الاستدامة في تقديم الخدمات إلى المواطنين والارتقاء بواقع المجتمعات المحلية.

بدورها، أكدت ميسكي استمرار التعاون والتنسيق والتواصل المشترك بين البعثة وطواقم الوزارة، من أجل متابعة كل أشكال التعاون المشترك وأوجهه في المجالات التي يدعمها البنك، وتحديدا المرحلة الرابعة من برنامج تطوير البلديات والمنفذ من خلال صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية.

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#مجدي الصالجح

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