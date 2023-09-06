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المالكي يُطلع نظيره الياباني على تطورات القضية الفلسطينية

الأربعاء 06 سبتمبر 2023 04:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
المالكي يُطلع نظيره الياباني على تطورات القضية الفلسطينية



رام الله/سما/

 أطلع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الأربعاء، نظيره الياباني يوشيماسا هياشي، على تطورات القضية الفلسطينية.

واستعرض المالكي خلال اللقاء، الذي عُقد على هامش أعمال الاجتماع الوزاري الثالث للحوار السياسي العربي الياباني، بالعاصمة المصرية القاهرة، مجمل الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة بحق أبناء شعبنا ومقدراته، وخطورة ما يجري في مدينة القدس، من اقتحامات وتدنيس للأماكن المقدسة.

وانتقد ازدواجية المعايير في المجتمع الدولي في تعامله مع معاناة الشعب الفلسطيني، جراء الاعتداءات والسياسات الإسرائيلية الممنهجة بحقه.

وشدد وزير الخارجية، على تطلعنا إلى اعتراف اليابان بدولة فلسطين، تماشياً مع حق شعبنا الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة.

وثمّن مواقف اليابان الداعمة للحقوق الفلسطينية الملتزمة بقرارات الشرعية الدولية، والدعم المتواصل الذي تقدمه إلى الشعب الفلسطيني.

من جانبه، أكد الوزير هياشي التزام بلاده بحل الدولتين، واستمرارها في كونها شريكا حقيقيا لفلسطين يدعم إقامة الدولة الفلسطينية، وأن السلام لن يتحقق إلا بحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.
وشدد على استمرار دعم بلاده للاقتصاد الفلسطيني، من خلال مبادرة منطقة أريحا الزراعية الصناعية المنفذ بدعم الحكومة اليابانية.

وحضر اللقاء مندوب دولة فلسطين بالجامعة العربية السفير مهند العكلوك، ومساعد وزير الخارجية للشؤون العربية السفير فايز أبو الرب، والمستشار جمانة الغول، والملحق الدبلوماسي علا الجعب.

#رياض المالكي

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