وزارة "المعارف الإسرائيلية" تهدد بسحب تراخيص مدارس القدس

القدس المحتلة / سما /

هددت ما تسمى بـ "وزارة المعارف الإسرائيلية"، بسحب الترخيص من المدارس في مدينة القدس، في حال تدريس "المنهاج الفلسطيني الأصلي"، الذي تقوم بطباعته وزارة التربية والتعليم الفلسطينية.

ووجهت وزارة المعارف الإسرائيلية كتبا رسمية لمدارس مدينة القدس عنوانها "استلام كتب تعليمية لمؤسسة تعليمية من قبل بلدية القدس"، حول توزيع الكتب على المدارس، لاعتمادها وإجبار الإدارات على توزيعها وتدريسها للطلبة.

وهذه الكتب هي "كتاب المنهاج الفلسطيني المحرف وليست الكتب الأصلية"، حيث أعادت مؤسسات الاحتلال طباعة الكتب من جديد، وأجرت عليها عدة تغييرات أبرزها: شطب الدروس، شطب وفقرات وتبديلها بأخرى، إلغاء آيات قرانية وأحاديث وأبيات شعرية، استبدال الصور والآيات.. وغيرها"، وتدعي سلطات الاحتلال أن المضامين التي حذفت من المناهج هي "مضامين تحريضية".

وجاء في الكتاب الذي وجه الى مدارس القدس 3 بنود:

-"تمول وزارة التربية والتعليم توزيع كتب تعليمية لمؤسسات تعليمية في القدس الشرقية، توزع الكتب التعليمية بواسطة بلدية القدس، ولا يوجد في الكتب الموزعة "مضمون تحريضي ضد دولة إسرائيل".

-أوقع على استلام الكتب التعليمية التي لا يوجد فيها "مضمون تحريضي دولة إسرائيل".

-تأكد وزارة التربية والتعليم في حال وجدت في المؤسسة التعليمية كتب تعليمية يوجد فيها مضمون تحريضي، تفكر الوزارة بإلغاء ترخيص المؤسسة التعليمية.