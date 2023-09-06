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بلدية رفح تتلف 60 كيلوجرامًا فواكه فاسدة

الأربعاء 06 سبتمبر 2023 01:27 م / بتوقيت القدس +2GMT



رفح / سما /

أتلفت طواقم التفتيش الصحي التابعة لدائرة الصحة والبيئة ببلدية رفح، اليوم الأربعاء، 60 كيلوجرامًا من الفواكه الفاسدة، و150 كيس حفاضات أطفال منتهية الصلاحية.

وأوضح رئيس قسم الرقابة الصحية في البلدية أ. أكرم بارود أنه تم ضبط وإتلاف 60 كيلو جرامًا من المانجا والموز والأفوكادو الفاسدة والذي تبين وجود علامات فساد ظاهرة عليها.

كما تم ضبط وإتلاف 150 كيس حفاضات أطفال منتهية الصلاحية، ضمن جولات التفتيش والرقابة المستمرة على أسواق المدينة والمحلات التجارية، وفق بارود.

وأكد أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول للحفاظ على سلامة المواطنين، منوهًا إلى استمرار الطواقم التفتيشية في حملاتها المنظمة لضمان ضبط البضائع المعروضة في أسواق المدينة ومحلاتها.

ودعا المواطنين إلى التواصل مع بلدية رفح للإبلاغ عن أي تاجر يثبت محاولته تسويق منتجات وسلع فاسدة.

#فواكه #بلدية رفح #منتهية الصلاحية

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