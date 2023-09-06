الدولار يحطم الرقم القياسي ويصرف بهذا المبلغ ..

رام الله / سما /

حطم الدولار مرة أخرى الرقم القياسي المسجل في السنوات الأخيرة - وتم تداوله صباح اليوم في بورصة تل أبيب (الأربعاء) عند 3.82 شيكل.

بدأ الاتجاه بالارتفاع صباح أمس، في تزامنا مع المعارضة التي ظهرت لاتفاقية الرئيس الإسرائيلي بشأن تسوية لاحتواء أزمة القضاء .

وارتفع مؤشر 125 بنسبة 0.3%، لكن مؤشر تل أبيب-35 ينخفض بنفس المعدل، كما انخفض مؤشر تل أبيب-فايننس بنسبة 0.6%.

في رسالة أرفقها وزير المالية الإسرائيلى سموتريش بتقرير وزارته إلى الكنيست هذا الأسبوع، اعترف بأن الوضع أقل جودة مما توقعوا - وأشار إلى انخفاض قيمة الشيكل.