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التعليم تعلن موعد التسجيل لامتحانات برنامج محو الأمية 2023

الأربعاء 06 سبتمبر 2023 12:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
التعليم تعلن موعد التسجيل لامتحانات برنامج محو الأمية 2023



غزة / سما /

أعلنت الإدارة العامة للقياس والتقويم والامتحانات بوزارة التربية والتعليم العالي عن موعد التسجيل لامتحانات برنامج محو الأمية والتعليم الموازي للعام 2023.

ويبدأ التسجيل للمشتركين اعتباراً من صباح يوم الأحد 10/9/2023 وينتهي نهاية دوام يوم الخميس 28/9/2023 في مديريات التعليم، وسيعقد الامتحان في الوطن بدءً من يوم الأحد الموافق 8/10/2023 م في كافة مراكز التعليم غير النظامي.

وأكد مدير عام القياس والتقويم والامتحانات جمال يوسف على دور برنامج “التعليم غير النظامي” في تلبية احتياجات كبار السن والدارسين وتزويدهم بالمهارات اللازمة والتي تؤهلهم في الالتحاق بالتعليم الجامعي مستقبلاً مما يوفر لهم فرصة في استكمال التعليم العالي والانخراط في مرحلة جديدة من التعليم الأكاديمي".​

وأضاف: "البرنامج يخلق ثقافة توعوية تهتم بالروية التربوية التي توليها وزارة التربية والتعليم العالي لمن لم يحالفهم الحظ في الالتحاق ببرامج التعليم العام".

 

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