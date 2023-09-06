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نيللي كريم تعلق على خلافها مع محمد رمضان

الأربعاء 06 سبتمبر 2023 12:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
نيللي كريم تعلق على خلافها مع محمد رمضان



وكالات / سما /

ردا على تساؤل الكثير من الجمهور عن سبب عدم حضور النجمة نيللي كريم العرض الخاص لفيلم (ع الزيرو)، بطولة الفنان محمد رمضان، والذي يعرض حاليا في جميع دور العرض، و زعم البعض أنها مستاءة من بوستر العمل بسبب وضعها خلف محمد رمضان، خرجت الفنانة نيللي كريم لتنهي هذا الجدل تماما.

وقالت الفنانة نيللي كريم خلال تصريحات إذاعية، بشأن التعاون مع الفنان محمد رمضان في فيلم (ع الزيرو): (محمد رمضان هايل ولذيذ ومجتهد جدًا)، الأمر الذي جعل الجمهور يتأكد بعدم وجود أي خلافات بينها وبين محمد رمضان.

 

محمد رمضان

 

يشار أن فيلم الدراما التشويقي، من بطولة الفنان محمد رمضان، والفنانة نيللي كريم، وشارك فيه مجموعة كبيرة من الفنانين، أبرزهم: إسلام إبراهيم، منذر مهران، جومانا مراد، شريف دسوقي، والعمل من تأليف الدكتور مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل، ويعرض العمل حاليًا في جميع السينمات في مصر والوطن العربي، وحقق نجاحًا كبيرًا وإيرادات عالية في شباك تذاكر السينمات منذ أول أيام عرض.

محمد رمضان

 

#نيللي كريم #محمد رمضان #خلاف #ع الزيرو #فيلم

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