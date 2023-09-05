أغرب الحدائق الموجودة حول العالم

وكالات / سما /

قد يعتقد البعض أن أغرب وأخطر حديقة يمكن زيارتها، هي الحدائق المفتوحة التي يوجد بها حيوانات تسير بجانبك دون حاجز أو قفص، ويعتبر هذا المثال لا شيء أمام حدائق عاملة يكتب لافتة على بابها من يدخلها لا يخرج ثانيا إلا إذا حالفه الحظ، ووفقا لما نشره موقع "greatvaluevacations"، فهناك الكثير من الحدائق حول العالم معروفه بأنها غير عادية، يتستعرض اليوم السابع أبرز هذه الحدائق.

حدائق بومارزو بلاتسيو، إيطاليا

يطلق عليها أيضا حدائق الوحوش، وهي حديقة أسسها بيير بير فرانشيسكو، للتعبير عن حزنه الذي شعر به عندما عاد لمنزله ووجد زوجته، قد ماتت، وفي الحديقة العديد من التماثيل الصارخة والغاضبة، والباكية، وعلى الرغم من أن هذه الحديقة مرعبه إلا أن زوارها بشعور بالمتعة عند رؤية تمثال يعبر عن أحزانهم.

حديقة ألنويك للسموم نورثمبرلاند، إنجلترا

وتسمى بحديقة السموم، وخلف أبواب وأسوار هذه الحديقة يوجد أكثر من 100 نوع من النباتات السامة والمخدرة، والمهلوسة، إلى جانب بعض النباتات الممنوع زراعتها، وأكثر ما يميز هذه الحديقة هي اللافتات الموجودة بها، التي إذا لم يلتزم بها أحد قد يتسبب في فقدان حياته، وتأتت اللافتات، بصيغة ممنوع اللمس ممنوع الاقتراب ممنوع الشم.

حديقة التخمينات الكونية إسكتلندا

لا تركز حديقة التخمينات الكونية على النباتات بقدر ما تركز على ترتيبها، تتميز ببرك عاكسة، وسلالم حلزونية مزدوجة، وأشكال أرضية متصاعدة، وأرض مصممة لتقليد الثقوب السوداء، كما أنها تعتمد على الحسابات الرياضية والهندسية في تصميمها.

حدائق هيليجان المفقودة كورنوال ، إنجلترا

تمثل الحديقة المفقودة بحنين حزين وجو من الغموض أثناء التحرك فيها، بدءا من عبارة "لا تأتي إلى هنا لتنام أو تغفو" المكتوبة على البوابة الأمامية، إلى جانب المنحوتات الحجرية الضخمة من الرؤوس العملاقة والنساء النائمات في انتظار العثور عليهن على طول مسارات الحديقة.