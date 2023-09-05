"المستقلة": 196 حالة وفاة في ظروف غير طبيعية بالضفة وغزة العام الماضي

غزة/ سما /

رصدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، (196) حالة وفاة في ظروف غير طبيعية في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال عام 2022.

وبحسب الإحصائية السنوية للهيئة، فإن (46) حالة منها خاصة بإناث، و(150) حالة خاصة بذكور، و(37) حالة خاصة بأطفال، و(5) حالات خاصة بأشخاص ذوي إعاقة، و(10) حالات خاصة بكبار سنّ.

وبينت أنها تلقت 4 شكاوى بشأن مرضى توفوا بالمستشفيات، حالة بالضفة، و3 حالات بغزة.

وسجلت 3 حالات انتحار بالضفة، و38 حالة وفاة نتيجة عدم اتباع إجراءات السلامة العامة.

بينما سجل في قطاع غزة، 15 حالة وفاة بسبب الانتحار، و32 حالة نتيجة عدم اتباع إجراءات السلامة، و12 حالة وفاة خلال شجارات عائلية.

وبلغ إجمالي عدد شكاوى الحق في السلامة الجسدية (542) شكوى، (264) شكوى في الضفة الغربية و(278) شكوى في قطاع غزة، مقارنة بـ (445) شكوى في العام 2021.

وحول الحرية الشخصية، فقد تم رصد (182) شكوى حول الاحتجاز دون إبراز مذكرة قانونية صادرة عن النيابة العامة أو أمر قضائي صادر عن المحاكم المختصة، وفي خارج الحالات التي يسمح فيها القانون بالقبض على الأشخاص دون مذكرة قانونية، و(73) شكوى ترتبط بالاعتقال الإداري واحتجاز البعض عدة أشهر قبل إخلاء سبيلهم، (94) شكوى ترتبط بالامتناع عن تنفيذ قرارات المحاكم بإخلاء السبيل، وما زال عدد من هؤلاء قيد الاحتجاز الإداري على الرغم من مرور عدة شهور على إصدار المحاكم قرارات بإخلاء سبيلهم.

وبشأن الحق في حرية الرأي والتعبير، تلقت الهيئة (58) شكوى، تضمنت (76) ادعاءً بانتهاك الحق في حرية الرأي والتعبير، بواقع (40) شكوى في الضفة الغربية، و(18) شكوى في قطاع غزة.

وحول الحق في التجمّع السلمي، تم تسجيل (26) شكوى حول انتهاك الحق في التجمع السلمي، منها (20) شكوى في الضفة الغربية، و(6) شكاوى في قطاع غزة، ذات طابع سياسي وبدرجة أقل طابعاً معيشياً، تتمثل عادة في منع عقد التجمعات السلمية، وفضها، والاعتداء على المشاركين بها واحتجازهم أو استدعائهم.

وحول الحق في تقلّد الوظائف العامة، تم تسجيل (210) شكاوى تتصل بانتهاكات الحق في تقلد الوظائف العامة، (118) شكوى منها في الضفة الغربية، (92) شكوى في قطاع غزة، وقد توزعت الشكاوى من حيث الجنس على (48) شكوى خاصة بالإناث، ومن حيث الإعاقة تلقت الهيئة (19) شكوى خاصة بالأشخاص من ذوي الإعاقة، (10) شكاوى منها في الضفة الغربية، و(9) شكاوى في قطاع غزة، (221) شكوى متعلقة بالمنازعات الإدارية (ترقية، الحقوق التقاعدية، الحقوق المالية، الحق في الإجازة، النقل التعسفي)، منها (123) شكوى في الضفة الغربية، و(98) شكوى في قطاع غزة. (65) شكوى منها خاصة بالإناث، و(11) شكوى للأشخاص من ذوي الإعاقة، وارتفعت الشكاوى الخاصة بالإناث والأشخاص ذوي الإعاقة، (23) شكوى تتصل بالفصل من الوظيفة العامة (الفصل التعسفي)، ودون الالتزام بالمعايير القانونية لتوقيف، أو فصل، أو عزل الموظف العام.

وحول الحق في التنقّل، تم تسجيل (13) شكوى من مواطنين أفادوا فيها بأن الأجهزة الأمنية الفلسطينية منعتهم من السفر دون وجود أمر قضائي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، (42) شكوى في قطاع غزة، حول امتناع وزارة الداخلية في رام الله، عن إصدار أو تجديد جوازات السفر، وزارة الداخلية في رام الله ما زالت تمتنع منذ العام 2007 عن إصدار جوازات سفر لمواطنين في قطاع غزة أو تجديدها قبل صدور موافقة الأجهزة الأمنية، (8) شكاوى في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، ترتبط باحتجاز بطاقات إثبات الهوية وجوازات السفر.

وبشأن المدافعين عن حقوق الإنسان، قالت الهيئة المستقلة: يتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان لجملة من الانتهاكات والمضايقات التي ترتكبها جهات رسمية أو أطراف أخرى غير رسمية. قد تصل للقتل أو الخطف أو الاعتقال والتعذيب والتهديد وإيذاء الأسرة والتشهير، تتعرض المدافعات عن حقوق المرأة لمضايقات مختلفة من قبل حركات اجتماعية وأحزاب دينية وسياسية، ترى في دفاعهن عن المرأة تعارضاً مع الدين وتماشياً مع أهداف الغرب وتنكراً للقيم والعادات والتقاليد العربية.

وبشأن الحق في الصحة، تم تسجيل (52) شكوى أغلبها مرتبط بموضوع تحويلات العلاج لخارج المؤسسات العلاجية الرسمية، وعدم توفر بعض الأدوية. (34) شكوى لذكور و(18) شكوى لإناث، (17) شكوى في قطاع غزة و(35) شكوى في الضفة الغربية.

وبشأن الحق في التعليم، تم تسجيل (23) شكوى تضمنت (24) ادعاءً بانتهاء الحق في التعليم، بواقع (18) شكوى في الضفة الغربية، و(5) شكاوى في قطاع غزة، تركزت حول التكيف وتوفير التعليم، المساواة في فرص التعليم دون تمييز أو تحيز بسبب الانتماء السياسي. التعدي على الحريات الأكاديمية وحرية ممارسة الأنشطة الطلابية. حرية البحث العلمي. حرية ممارسة الأنشطة الطلابية، وتوفير التعليم الجامعي المجاني.

وحول الحق في العمل، تم تسجيل (4) شكاوى تتصل بانتهاكات الحق في حرية ممارسة العمل النقابي، (42) شكوى جميعها في قطاع غزة، تتصل بانتهاك حق العمال في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، رصدت الهيئة (10) حالات وفاة لمواطنين ناتجة عن عدم اتباع معايير السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل، منها (8) في الضفة، وحالتان في قطاع غزة.

وحول الحق في السكن الملائم، وإعادة الإعمار في قطاع غزة، (40) شكوى تتصل بانتهاكات الحق في السكن الملائم، (2) شكوى منها في الضفة الغربية، (38) شكوى في قطاع غزة، ارتفاع الشكاوى في غزة نظراً لتدمير الاحتلال آلاف المباني السكنية خلال اعتداءاته المتكررة على قطاع غزة، وتباطؤ عملية إعادة الإعمار، وزيادة حاجة المواطنين للسكن نتيجة ارتفاع معدل الكثافة السكانية، وتفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.