غارمن تطلق ساعتها الذكية (فنيو 3) الجديدة

وكالات / سما /

أطلقت شركة "غارمن" ساعتها الذكية "فنيو 3" (Venu 3) الجديدة، التي تأتي بحجم 45 ملم، وتشتمل على شاشة أموليد (AMOLED) قياس 1.4 بوصة، وبدقة وضوح 416×416 بيكسل.

وأوضحت الشركة الأميركية أن ساعتها الذكية الجديدة مزودة ببطارية تصل فترة تشغيلها إلى 14 يوما.

ويظهر الطراز "فنيو 3 إس" (Venu 3S) بحجم 14 ملم مع شاشة قياس 1.2 بوصة، وبطارية تبلغ فترة تشغيلها 10 أيام فقط.

ومن الوظائف المميزة للساعة الذكية إمكانية التعرف على القيلولة تلقائيا وعرضها كجزء من تتبع النوم، وكذلك تمارين للأشخاص الذين يجلسون على مقعد متحرك، بالإضافة إلى إمكانية عرض محتويات الشاشة بخط أكبر لضعاف الرؤية.

وجُهّزت الساعة الجديدة بذاكرة داخلية سعة 8 غيغابايت للتطبيقات والموسيقى، كما تقدم الوظائف المعتادة؛ مثل: مستشعر لقياس معدل ضربات القلب، ومستشعر "إس بي أو 2" (SpO2) لقياس مدى تشبع الدم بالأكسجين.

كما جُهّزت ببوصلة ومقياس الارتفاع وشريحة "إن إف سي" (NFC) للدفع اللاتلامسي عبر تطبيق "غارمن باي" (Garmin Pay).

ويتمتع الجسم المصنوع من البوليمر مع الإطار الفولاذي المقاوم للصدأ بحماية ضد الماء، وبفضل السماعة ومكبّر الصوت المدمجين، يمكن إجراء المكالمات مباشرة من الساعة، طالما أن الهاتف الذكي ضمن نطاق البلوتوث.

وتأتي كلتا الساعتين الذكيتين -أيضا- مع ميزة التقرير الصباحي التي تقدم ملخصا يوميا، ومعلومات شاملة كل صباح.

وتعد غارمن من أكبر العلامات التجارية في مجال الساعات الذكية لأسباب عديدة؛ أبرزها: توافق ساعاتها مع كل من هواتف أندرويد وآيفون، بالإضافة إلى توفر مجموعة كبيرة من الطرز بأسعار متفاوتة لتلبية جميع الميزانيات.

وأسس الشركة في 1989 كل من غاري باريل، ومين كاو (ومن هنا جاء اسم غارمن‏)، في لينيكسا بكانساس بالولايات المتحدة، وتشمل منتجاتها بالإضافة للساعات الذكية أنظمة الملاحة، والتقنيات البحرية لنظام تحديد المواقع العالمي.