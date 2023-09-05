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أسرى "عسقلان" يتقدمون بالتماس لتعويضهم عن الخسائر بسبب تفتيش قسمهم

الأربعاء 06 سبتمبر 2023 11:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

تقدم أسرى سجن "عسقلان"، اليوم الأربعاء، بالتماس جماعي إلى محكمة الاحتلال، لتعويضهم عن الضرر والخسائر التي لحقت بهم بسبب تفتيش قسمهم قبل قرابة شهر، بحجة نقلهم إلى سجن "نفحة".

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن وحدات التفتيش التابعة لإدارة سجون الاحتلال  اقتحمت القسم الذي يضم 30 أسيرا غالبيتهم من المرضى، وأحدثت أضرارا كبيرة في أغراض الأسرى، ومقتنياتهم، إضافة إلى فقدان العديد من ممتلكاتهم الشخصية، فضلا عن الهمجية والاعتداء الجسدي عليهم، دون مراعاة لوضعهم الصحي. 

وأكدت أن عمليات النقل ما هي إلا سياسة تعسفية تنتهجها إدارة سجون الاحتلال، للتنكيل بالأسرى، وزعزعة أي حالة استقرار يحاول الأسرى خلقها داخل السجون.

#عسقلان #الأسرى #هيئة الأسرى

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