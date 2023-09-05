دوري الطائرة.. الصداقة يحسم موقعة شباب جباليا

غزة / سما /

واصل الصداقة سلسلة انتصاراته في دوري جوال والاتصالات لأندية الاحتراف لكرة الطائرة، بفوز جديد على نظيره شباب جباليا بثلاثة أشواط نظيفة، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة.



وحسم الصداقة اللقب لصالحه في الجولة قبل الماضية إذ أصبح رصيده 41 نقطة، بينما يحتل شباب جباليا المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 24 نقطة.



وجاءت نتائج الأشواط على النحو التالي:(25-12)، و(25-18)، و(25-17)، ليُحقق الصداقة رقما قياسيا بعدم الخسارة في أي مباراة.



أدار اللقاء طاقم حكام مكون من محمد أبو سعدة (حكم أول)، ياسر أبو عبيد (حكم ثاني)، وسمير المقيد (مسجل)، ومحمد مهاني ومحمد درابيه مراقبي خطوط، وجمال حسونة مقيما للحكام، وأحمد صالح مراقبا للمباراة.