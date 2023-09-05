اتحاد خانيونس يلجأ لحل جديد لتأجيل مبارياته في الدوري

غزة / سما /

وجه نادي اتحاد خانيونس، خطاباً رسمياً للفريق جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، يطلب فيه تأجيل مباريات الفريق في الجولات الرابعة والخامسة والسادسة في الدوري الممتاز لحين عودة لاعبيه المنضمين لصفوف المنتخب الأولمبي.

وطلب اتحاد خانيونس من الفريق الرجوب النظر في إعادة جدولة مباريات الفريق بما يضمن تكافؤ الفرص في فترة غياب نجميه خالد النبريص وأحمد كلاب المشاركين مع الأولمبي في دورة الألعاب الآسيوية.

وكان اتحاد كرة القدم أعلن جدول مباريات الجولتين الرابعة والخامسة، ومن المقرر أن يتم استئناف الدوري الممتاز بداية من يوم 15/9 الأمر الذي دفع اتحاد خانيونس لمخاطبة رئيس الاتحاد لإعادة النظر في جدول مباريات الفريق.

وقال محمد المصري رئيس نادي اتحاد خانيونس إن ناديه يواصل مساعيه مع اتحاد كرة القدم في غزة والفريق جبريل الرجوب لإيجاد حل لغياب اللاعبين في استحقاق المنتخب، في ظل سعي النادي للتتويج بلقب الدوري الممتاز هذا الموسم في غزة.

وأضاف المصري أن اللائحة تنص على تأجيل مباريات الفريق الذي يتم استدعاء لاعبين للمنتخب من صفوفه دون تحديد عدد معين، لكن هناك تعميم سنوي مرفق في اللائحة حدد أن يكون حق التأجيل لفريق يتم استدعاء اثنين من لاعبيه إضافة لحارس مرمى.