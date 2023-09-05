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6 دوافع تحفز مبابي للبقاء في باريس

الأربعاء 06 سبتمبر 2023 10:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
6 دوافع تحفز مبابي للبقاء في باريس



وكالات / سما /

يواصل باريس سان جيرمان التمسك بأمل تجديد عقد مهاجمه الفرنسي كيليان مبابي خلال الموسم الحالي.

وينتهي العقد الحالي لمبابي في صيف 2024، وترجح تقارير أنه سينتقل مجانا إلى صفوف ريال مدريد.

وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "باريس لم يفقد الأمل في تجديد عقد مبابي، لعدة أسباب أبرزها التغييرات الكثيرة التي طرأت على الفريق، وعلى رأسها رحيل نيمار دا سيلفا (الذي توترت علاقتهما)".​

كما راهن باريس على إقناع مبابي بالبقاء من خلال التعاقد مع لاعبين دوليين في منتخب فرنسا، مثل لوكاس هيرنانديز وراندال كولو مواني وعثمان ديمبلي، ما أسعد كيليان للغاية.

وأشارت إلى أن رحيل ليونيل ميسي جعل مبابي يشعر بأنه في قلب المشروع الحالي لباريس، بالإضافة إلى أن ظهور شقيقه إيثان مع الفريق الأول أدى إلى تحسين مزاجه.

ويدعم اتجاه مبابي للتوقيع على عقد جديد أن علاقته قد تحسنت مع الرئيس ناصر الخليفي

وختمت "ليكيب": "الدافع الأخير الذي قد يقرب مبابي من التجديد سيكون الأداء القوي الذي قد يقدمه باريس في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم تحت قيادة المدرب الجديد لويس إنريكي".

#مبابي #باريس سان جيرمان #ريال مدريد

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