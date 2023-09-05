  1. الرئيسية
  2. الرياضة

ريال مدريد يستهدف عودة فينيسيوس في موعد محدد

الأربعاء 06 سبتمبر 2023 10:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ريال مدريد يستهدف عودة فينيسيوس في موعد محدد



وكالات / سما /

يستهدف نادي ريال مدريد عودة لاعبه البرازيلي فينيسيوس جونيور في الوقت المناسب للحاق بمواجهة إشبيلية في رامون سانشيز بيزخوان، ضمن منافسات الدوري الإسباني، في أواخر أكتوبر المقبل.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية أن ريال مدريد لن يكون في عجلة من أمره لاستعادة الجناح البرازيلي من الإصابة، لكنه يستهدف عودته في اللقاء الذي سيقام يوم 21 أو 22 أكتوبر ضمن منافسات الليجا.

وعانى ريال مدريد من شبح الإصابات هذا الموسم، حيث يغيب تيبو كورتوا وإدير ميليتاو لفترة طويلة بسبب الرباط الصليبي، بينما عانى فينيسيوس من الإصابة في مباراة سيلتا فيجو بالجولة الثالثة، مع توقعات بغيابه عن الميادين لمدة ستة أسابيع.

ويعني ذلك أن فينيسيوس يمكنه العودة في مواجهة أوساسونا، في السابع أو الثامن من أكتوبر، لكن الريال يريد تأجيل ظهور اللاعب الذي يبلغ من العمر 22 عاماً إلى مواجهة إشبيلية، بعد أسبوعين من تاريخ مباراة أوساسونا.

ويسير برنامج التعافي الخاص بفينيسيوس وفقاً للخطة الموضوعة، حيث يخضع اللاعب للتأهيل في الفالديبيباس، مع العلم أن الميرينجي لم يشعر حتى الآن بتأثير لغياب فينيسيوس، حيث تمكن بديله، خوسيلو، من التسجيل في مرمى خيتافي، كما حقق الفريق العلامة الكاملة بحصد 12 نقطة متصدراً لجدول المسابقة.

#فينيسيوس جونيور #ريال مدريد #الليجا

الأكثر قراءة اليوم

فصائل المقاومة تتوعد "إسرائيل" بدفع الثمن

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

عمدة برشلونة يثير غضباً فلسطينياً..

كتيبة الفجر تتبنى عملية الأغوار

بلينكن: أجريت "محادثات مهمة" مع نتنياهو والرئيس عباس

فيديو لشرطي إسرائيلي يعتدي بوحشية على فلسطينية بالقدس

إصابة جندي إسرائيلي بعملية إطلاق نار قرب الأغوار واستشهاد المنفذ

الأخبار الرئيسية

image_processing20230906-64760-u7h2

قوات الاحتلال تعتقل قياديًا من المقاومة بعد اقتحام جنين

مقرب من بايدن مخاطبًا إياه وبن سلمان : لا تدعوا نتنياهو يحولكم إلى أغبياء له

photo_2023-09-05_20-24-19

بابوا غينيا الجديدة تفتتح سفارتها بالقدس المحتلة

نتنياهو يدعو غانتس لمباحثات والأخير يرفض

UTXZW

فيديو: تظاهرة على حدود غزة تنديدًا بالاعتداء على نساء الخليل

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية