ريال مدريد يستهدف عودة فينيسيوس في موعد محدد

وكالات / سما /

يستهدف نادي ريال مدريد عودة لاعبه البرازيلي فينيسيوس جونيور في الوقت المناسب للحاق بمواجهة إشبيلية في رامون سانشيز بيزخوان، ضمن منافسات الدوري الإسباني، في أواخر أكتوبر المقبل.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية أن ريال مدريد لن يكون في عجلة من أمره لاستعادة الجناح البرازيلي من الإصابة، لكنه يستهدف عودته في اللقاء الذي سيقام يوم 21 أو 22 أكتوبر ضمن منافسات الليجا.

وعانى ريال مدريد من شبح الإصابات هذا الموسم، حيث يغيب تيبو كورتوا وإدير ميليتاو لفترة طويلة بسبب الرباط الصليبي، بينما عانى فينيسيوس من الإصابة في مباراة سيلتا فيجو بالجولة الثالثة، مع توقعات بغيابه عن الميادين لمدة ستة أسابيع.

ويعني ذلك أن فينيسيوس يمكنه العودة في مواجهة أوساسونا، في السابع أو الثامن من أكتوبر، لكن الريال يريد تأجيل ظهور اللاعب الذي يبلغ من العمر 22 عاماً إلى مواجهة إشبيلية، بعد أسبوعين من تاريخ مباراة أوساسونا.

ويسير برنامج التعافي الخاص بفينيسيوس وفقاً للخطة الموضوعة، حيث يخضع اللاعب للتأهيل في الفالديبيباس، مع العلم أن الميرينجي لم يشعر حتى الآن بتأثير لغياب فينيسيوس، حيث تمكن بديله، خوسيلو، من التسجيل في مرمى خيتافي، كما حقق الفريق العلامة الكاملة بحصد 12 نقطة متصدراً لجدول المسابقة.