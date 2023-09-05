فان دايك يكذب تصريحات فان جال بشأن ميسي والأرجنتين

وكالات / سما /

ردَّ الهولندي فيرجيل فان دايك نجم منتخب هولندا وليفربول الإنجليزي على تصريحات لويس فان جال مدربه السابق في المنتخب بشأن محاباة الاتحاد الدولي لكرة القدم لمنتخب الأرجنتين وليونيل ميسي لحصد لقب كأس العالم 2022 في قطر.

وخرج لويس فان جال بتصريحات مثيرة يتحدث فيها عن أن الأمر كان مدبراً لفوز الأرجنتين بكأس العالم، وكرر الأمر أكثر من مرة، مشيراً إلى أن ميسي كان يجب أن يكون بطلاً للمونديال.

ولكن خرج فيرجيل فان دايك مدافع منتخب هولندا للرد على تصريحات مدربه السابق فان جال، مؤكداً على أن تلك الأمور باعتقاده الشخصي غير صحيحة.

وتحدث فيرجيل فان دايك حسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية قائلاً “لا أشارك فان جال رأيه بشأن ميسي في كأس العالم”.

وأضاف “إنه رأيه، مسموح للجميع أن يتحدثوا عن آرائهم بحرية، ولكني لا أشارك هذا الرأي مع لويس فان جال، ولا حتى عناصر منتخب هولندا”.