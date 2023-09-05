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أنسو فاتي يوضح السبب الرئيسي وراء انتقاله إلى برايتون

الأربعاء 06 سبتمبر 2023 10:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أنسو فاتي يوضح السبب الرئيسي وراء انتقاله إلى برايتون



وكالات / سما /

كشف أنسو فاتي لاعب برشلونة الإسباني المعار إلى صفوف برايتون الإنجليزي عن السبب الرئيسي وراء اختياره الفريق الإنجليزي ورفض باقي العروض الأخرى.

وانتقل أنسو فاتي ابن 21 عاماً للعب في برايتون على سبيل الإعارة من أجل الحصول على فرصة أكبر للعب.

وسيعود أنسو فاتي لارتداء قميص رقم 31 الذي بدأ به مسيرته مع برشلونة مع فريق برايتون الذي يأمل في استعادة مستواه معه.

وتحدث أنسو فاتي حسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” قائلاً “تحدثت أولاً مع المدرب روبيرتو دي زيربي، وأخبرني أنه يثق بي تماماً، وكان هذا عاملاً رئيسياً في المجيء إلى هنا”.

وأضاف “لقد كان الشخص الرئيسي الذي أقنعني بالمجيء إلى هنا، مع ما قاله، وكيف يراني كلاعب، وما الذي يمكنني تحسينه”.

وتابع “أريد أن أحظى بموسم رائع هنا، وأقاتل من أجل الفريق، ونحاول معاً التأهل لأوروبا كما فعل برايتون في الموسم الماضي، وإذا تمكنا من التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا، فسيكون أمراً رائعاً بكل تأكيد”.

#أنسو فاتي #برايتون #برشلونة

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