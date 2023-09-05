بونو: كُنت الخيار الأول لتعويض كورتوا في ريال مدريد..ولكن

تحدث الحارس المغربي المُخضرم ياسين بونو، حارس مرمى نادي الهلال السعودي، عن اهتمام نادي ريال مدريد بخدماته.

وكان اسم بونو قد برز بشدة في قائمة الحُراس الذين يدرس ريال مدريد التعاقد معهم في أعقاب إصابة الحارس الأساسي تيبو كورتوا بقطعٍ في الرباط الصليبي.

وقال بونو، في تصريحاتٍ نقلها الصحفي الخبير فابريزيو رومانو، :”نعم لقد تلقيت عرضاً من ريال مدريد، لقد كنت الأولوية بالنسبة لهم”.

وأضاف :”كأس أمم إفريقيا عقدت الأمور، ولذلك انهارت الصفقة”.