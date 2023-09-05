رام الله / سما /

أبرزت عناوين الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة، اليوم الأربعاء، استشهاد شاب وطفل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم نور شمس شرق طولكرم، وقرب قرية الزبيدات، شمال أريحا.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- شهيدان وإصابات إحداها حرجة في الضفة والاحتلال يدمر البنية التحتية في نور شمس

- نيابة عن الرئيس: العالول يعزي بشهيدي لقمة العيش الموظفين في بلدية نابلس

- رواتب الموظفين بنسبة 90% عن شهر آب اليوم

- الرئاسة: نحذر إسرائيل ونحمل أميركا المسؤولية عن عودة الاقتحامات وقتل المواطنين في طولكرم

- الرئيس يشدد على ضرورة حماية حقوق الإنسان الفلسطيني وصون كرامته

- اشتية: الإساءة لنسائنا وانتهاك حرمة بيوتنا عمل فظيع ومشين يستدعي تقديم الجناة للعدالة الدولية

- أسرى يعانون أوضاعا صحية مقلقة.. ووقفات إسنادية في مدن بالضفة

- الاحتلال يخطط لسرقة 300 مليون شيقل جديدة من أموال المقاصة

- نتنياهو يدعو غانتس لمباحثات "دون شروط مسبقة" والأخير يرفض

- اتحاد الصناعات يحذر من انعكاسات كارثية لقرار الاحتلال إغلاق معبر كرم أبو سالم

- أبو الغيط: سنواصل العمل مع شركائنا الدوليين من أجل الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

* "الأيام":

- مخيم نور شمس: شهيد وجريح ودمار واسع حصيلة عدوان واسع النطاق لجيش الاحتلال

- اعتقال شابين بعد دهسهما من قبل جيش الاحتلال في يعبد

- الاحتلال يغلق مداخل شمال الخليل اعتقالات واقتحامات في مناطق عدة

- موافقة على إقامة 700 وحدة استيطانية بمستوطنة "غيلو"

- إغلاق أقسام الطوارئ بشكل كامل والدوام في المشافي للأطباء المناوبين

- "حراك المعلمين" يدعو إلى إضراب واعتصام اليوم

- الاحتلال يقمع متظاهرين تجمهروا شرق غزة

- عائلة الشهيد إياد الحلاق تلتمس لـ«العليا» الإسرائيلية ضد تبرئة قاتل ابنها

- الاحتلال يعتزم استقطاع أموال من السلطة بزعم "سداد ديون الكهرباء"

- "بتسيلم" يكشف تفاصيل إجبار مجندات لمواطنات في الخليل على التعري تحت تهديد الكلاب

- بلينكن يبحث هاتفياً مع نتنياهو "التهديدات الإيرانية واندماج إسرائيل بالمنطقة"

- إضراب وتظاهرات في المجتمع العربي احتجاجاً على العنف والجريمة

- قتيل ومصابان بجريمة إطلاق نار قرب الناصرة

* "القدس":

- شهيدان في طولكرم والأغوار

- إجبار خمس سيدات على التعري في الخليل.. كشف وجه الاحتلال القبيح

- إضراب عام في الداخل الفلسطيني احتجاجا على العنف والجريمة والتواطؤ الإسرائيلي

- قناة إسرائيلية: السعودية رفضت منح وزيرين إسرائيليين تأشيرتي دخول

- إسرائيل تعتزم استقطاع أموال من المقاصة الفلسطينية لـ"سداد ديون الكهرباء"

- هرتسوغ: "سئمنا الوضع في إسرائيل"

- إصابات بالرصاص خلال مواجهات

- تهديد الطائرات المسيرة بعيدة المدى الأوكرانية

- الاحتلال يدعي تقديم تسهيلات للإساءة للسلطة

- نتنياهو يدعو غانتس لمباحثات "دون شروط مسبقة" والأخير يرفض