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الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من الخليل

الأربعاء 06 سبتمبر 2023 09:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ثلاثة مواطنين، من محافظة الخليل، جنوب الضفة، وسلمت آخر بلاغا بمراجعة مخابراتها.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت من بلدة صوريف شمال غرب الخليل المواطنين، عبد العزيز عامر حدوش، ومصطفى خالد الحيح، وعادل جهاد الطروة من بلدة سعير.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال داهمت بلدات بيت أمر ودورا ويطا وترقوميا وبيت كاحل وفتشت عدة منازل فيها، عُرف من أصحابها: أحمد جلال التميمي، وجهاد عبد الله حنتش.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال منازل المواطنين في مخيم العروب شمال الخليل، واحتجزت كلا من: نادر الشريف، ومحمود ماضي، وعمرو البدوي، وثائر عويضات، وآدم محفوظ، وبهاء كمال جوابرة، وأحمد رأفت البدوي، لعدة ساعات في معسكر عصيون شمال الخليل قبل أن تطلق سراحهم،  كما سلّمت الشاب خضر ماضي من مخيم العروب بلاغا بمراجعة مخابراتها.

#الخليل #الاحتلال

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