استئناف محاكمة نتنياهو بعد توقف شهر ونصف

القدس المحتلة / سما /

من المقرر أن تستأنف، الأربعاء، جلسات الاستماع في محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وبحسب صحيفة هآرتس العبرية، فإنه مع انتهاء عطلة المحاكم بعد شهر ونصف، سيتم استئناف جلسات محاكمة نتنياهو، بمواصلة الاستماع لشهادات في الملف 4000.

وأشارت إلى أن مكتب المدعي العام يصر على وجود شبهات بالرشوة في الملف 4000، المعروفة باسم بيزك - واللا، وذلك رغم أن هيئة القضاة أوصت المكتب بسحب التهمة.

ورفض القضاة إضافة يوم رابع من جلسات الاستماع كل أسبوع، ووافقوا على إضافة جلسات ابتداءًا من يناير/ كانون الثاني المقبل في حال لزم الأمر.