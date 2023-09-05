مقتل شقيقين من جديدة المكر في جريمة إطلاق نار بأبو سنان

القدس المحتلة / سما /

عُثر، صباح اليوم الأربعاء، على جثتي شقيقين من جديدة المكر، في الثلاثينيات من العمر، وعليهما علامات تعرضهما لجريمة قتل بإطلاق نار، في أحد كروم الزيتون بمحاذاة قرية أبو سنان في منطقة الجليل الغربي.

وأفاد الناطق بلسان خدمة "نجمة داود الحمراء" بأن "مركز الاستعلامات 101 في منطقة (آشر) تلقى بلاغا، الساعة 07:33، عن شخصين فاقدين للوعي داخل سيارة في كرم زيتون بمحاذاة قرية أبو سنان، بجانب شارع 8721. وأقر الطاقم الطبي وفاة الشابين (30 عاما) في المكان".

وقال المسعف أمين سواعد من "نجمة داود الحمراء" إنه "عندما توجهنا إلى المكان، أوصلونا إلى كرم للزيتون بمحاذاة الشارع، رأينا داخل السيارة شابين، في الثلاثينيات من العمر، فاقدين للوعي، ويعانيان من جروح مخترقة، أجرينا فحوصات طبية لهما، وتبين أنهما فارقا الحياة، ولم يبق أمامنا سوى إقرار وفاتهما".

ووفقا للشرطة فإن "قوات الشرطة هرعت إلى مكان الجريمة بعد أن تلقت بلاغا عن العثور على جثتي شابين داخل سيارة. طواقم الإسعاف أقرت وفاة الشابين من جديدة - المكر، ووفقا للشبهات فإن الحديث يدور على ما يبدو عن شقيقين".

وأضافت أن "قوات الشرطة التي وصلت إلى المكان شرعت بالتحقيق والبحث عن المشتبهين باقتراف الجريمة".