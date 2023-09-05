  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

مقتل شقيقين من جديدة المكر في جريمة إطلاق نار بأبو سنان

الأربعاء 06 سبتمبر 2023 08:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل شقيقين من جديدة المكر في جريمة إطلاق نار بأبو سنان



القدس المحتلة / سما /

عُثر، صباح اليوم الأربعاء، على جثتي شقيقين من جديدة المكر، في الثلاثينيات من العمر، وعليهما علامات تعرضهما لجريمة قتل بإطلاق نار، في أحد كروم الزيتون بمحاذاة قرية أبو سنان في منطقة الجليل الغربي.

وأفاد الناطق بلسان خدمة "نجمة داود الحمراء" بأن "مركز الاستعلامات 101 في منطقة (آشر) تلقى بلاغا، الساعة 07:33، عن شخصين فاقدين للوعي داخل سيارة في كرم زيتون بمحاذاة قرية أبو سنان، بجانب شارع 8721. وأقر الطاقم الطبي وفاة الشابين (30 عاما) في المكان".

وقال المسعف أمين سواعد من "نجمة داود الحمراء" إنه "عندما توجهنا إلى المكان، أوصلونا إلى كرم للزيتون بمحاذاة الشارع، رأينا داخل السيارة شابين، في الثلاثينيات من العمر، فاقدين للوعي، ويعانيان من جروح مخترقة، أجرينا فحوصات طبية لهما، وتبين أنهما فارقا الحياة، ولم يبق أمامنا سوى إقرار وفاتهما".

ووفقا للشرطة فإن "قوات الشرطة هرعت إلى مكان الجريمة بعد أن تلقت بلاغا عن العثور على جثتي شابين داخل سيارة. طواقم الإسعاف أقرت وفاة الشابين من جديدة - المكر، ووفقا للشبهات فإن الحديث يدور على ما يبدو عن شقيقين".

وأضافت أن "قوات الشرطة التي وصلت إلى المكان شرعت بالتحقيق والبحث عن المشتبهين باقتراف الجريمة".

الأكثر قراءة اليوم

فصائل المقاومة تتوعد "إسرائيل" بدفع الثمن

كان مؤذنا وإماما في المسجد .. وثيقة سرية تكشف تفاصيل مثيرة عن اليهودي الوحيد في تشاد

عمدة برشلونة يثير غضباً فلسطينياً..

كتيبة الفجر تتبنى عملية الأغوار

بلينكن: أجريت "محادثات مهمة" مع نتنياهو والرئيس عباس

إصابة جندي إسرائيلي بعملية إطلاق نار قرب الأغوار واستشهاد المنفذ

فيديو لشرطي إسرائيلي يعتدي بوحشية على فلسطينية بالقدس

الأخبار الرئيسية

مقرب من بايدن مخاطبًا إياه وبن سلمان : لا تدعوا نتنياهو يحولكم إلى أغبياء له

photo_2023-09-05_20-24-19

بابوا غينيا الجديدة تفتتح سفارتها بالقدس المحتلة

نتنياهو يدعو غانتس لمباحثات والأخير يرفض

UTXZW

فيديو: تظاهرة على حدود غزة تنديدًا بالاعتداء على نساء الخليل

1247402227

واشنطن ترفض جميع شروط السلطة وفد فلسطيني يصل الرياض: هل سيكون اللقاء ثلاثياً؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية