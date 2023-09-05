الاحتلال يقتحم قرى وبلدات في جنين

جنين/سما/

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، قرى وبلدات في محافظة جنين.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرى وبلدات: رمانة، زبوبا، السيلة الحارثية، اليامون، كفردان غرب جنين، وبلدة يعبد وقرية طورة جنوب غرب المدينة.

وأضافت المصادر بأن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل مضيئة، وشنوا حملة تمشيط في حي البعاجوة في يعبد، حيث اندلعت مواجهات مع المواطنين، دون أن يبلغ عن إصابات. كما نصب جنود الاحتلال الكمائن وفرق مشاة بين كروم الزيتون عند مدخل البلدة وفي حي مريحة وفي الأراضي الزراعية مقابل حاجز دوتان العسكري، دون أن يبلغ عن أي اعتقالات .

وفي سياق متصل، أعاقت قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز "دوتان" العسكري، المقام على شارع جنين- طولكرم، جنوب بلدة يعبد، تحركات الموطنين وأوقفت عشرات المركبات المارة، ودققت في بطاقات المواطنين واستجوبتهم .

وذكرت مصادر محلية بأن هذه المعاناة مستمرة ومتعمدة من قبل سلطات الاحتلال يوميا، حيث يضطر المواطنون خاصة المرضى والنساء المتوجهين إلى مستشفيات جنين للانتظار فترة طويلة على الحاجز .

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