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إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال شرق نابلس

الثلاثاء 05 سبتمبر 2023 11:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال شرق نابلس



نابلس/سما/

أصيب مواطنان بالرصاص وآخرون بالاختناق، مساء اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت فوريك شرق نابلس.

وأفادت مصادر محلية وطبية بأن المواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال منطقة القنيطرة غرب البلدة، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة شابين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وعدد من المواطنين بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام، وجرى نقلهم إلى مركز طبي في البلدة.

وأشارت المصادر إلى أن قنابل الغاز التي أطلقها الاحتلال تسببت في اندلاع حريق في المنطقة، وتمت السيطرة عليه.

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#نابلس

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