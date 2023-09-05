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عائلة عليان: ملك توفيت بإهمال طبي

الثلاثاء 05 سبتمبر 2023 10:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
عائلة عليان: ملك توفيت بإهمال طبي



رام الله/سما/

أكدت عائلة المتوفاة ملك عليان أن ملك توفيت نتيجة الإهمال الطبي في أحد المستشفيات الخاصة بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، وأن ما جاء في التقرير الصادر عن لجنة التحقيق يحمل في بعض جزيئاته وجهة نظر المستشفى.

وعقدت العائلة مؤتمرا صحفيا مساء الثلاثاء بمخيم الجلزون شمال رام الله، دعت فيه المستشفى والطبيب المعالج إلى الاعتراف بالتقصير والاعتذار والجلوس للحق.

وقال علاء الدين عليان والد ملك إننا: "نعلم كمية الضغط على اللجنة التي قامت بإعداد وكتابة التقرير وعدد من الاطباء اعتذروا".

وأكد أن ابنته لم تكن تعاني أية أمراض، وإنما توفيت في ظل إهمال طبي وأن وتقرير اللجنة لم يتطرق لذلك، بل حمل في جزيئاته وجهة نظر المستشفى دون وجهة نظر العائلة.

وكانت وزارة الصحة أعلنت أن سبب الوفاة الرئيسي هو التهاب حاد في السحايا الدماغية، والبكتيريا المسببة هي بكتيريا الالتهاب العنقودي، والتي أدت إلى تدهور حاد ومتسارع في حالة المتوفاة، ما أدى إلى وذمة دماغية شديدة سببت فتقاً في جذع الدماغ.

وأضافت في تقريرها "اللجنة لا ترى أن سبب الوفاة يتعلق بحدوث خطأ طبي".

#ملك عليان

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