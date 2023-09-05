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قبائل البادية بغزة تنظم وقفة رفضًا لاستفحال الجريمة بالداخل المحتل

الثلاثاء 05 سبتمبر 2023 10:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
قبائل البادية بغزة تنظم وقفة رفضًا لاستفحال الجريمة بالداخل المحتل



غزة/سما/

أعلن تجمع قبائل البادية في قطاع غزة، مشاركته في المظاهرة الاحتجاجية مع أهلنا في النقب المحتل لأجل نصرتهم ودعمهم.

وخلال وقفة بغزة عصر اليوم الثلاثاء، رفضًا لجرائم الهدم واستفحال الجريمة بالداخل المحتل، دعا تجمع قبائل البادية أهلنا في النقب المحتل للتوحد والتصدي لإجراءات المتطرف الإرهابي "ايتمار بن غفير".

وقال المتحدث باسم التجمع: "أبناء شعبنا في النقب المحتل يتعرضون لسياسات إسرائيلية ظالمة من قبل حكومة الاحتلال الفاشية، التي تنتهج سياسية إجرامية بحق أبناء شعبنا في النقب المحتل".

وشدد على أنّ أبناء شعبنا في النقب المحتل صامدون وثابتون على أرضهم بالرغم من جرائم الاحتلال المتواصلة بحقهم.

#غزة

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