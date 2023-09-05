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حماس تجدد رفضها للقاءات التطبيعية

الثلاثاء 05 سبتمبر 2023 10:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تجدد رفضها للقاءات التطبيعية



غزة/سما/

جددت حماس" موقفها الرافض "بشكلٍ قطعيٍ" لكل أشكال التطبيع والاتصال مع الاحتلال الإسرائيلي وكيانه الغاصب.

وقالت حركة "حماس" الثلاثاء في بيان إن هذه اللقاءات والتي كان آخرها زيارة وزير خارجية الاحتلال إيلي كوهين للبحرين، والزيارة المرتقبة والمستنكرة لرئيس مجلس المستشارين في المغرب للكيان الإسرائيلي، لها ضرر وتداعياتٍ خطيرة على شعبنا ومقدساتنا وقضيتنا الفلسطينية.

ودعت "حماس" أشقاءنا في الدول العربية المُطبعة كافة إلى التراجع عن هذا النهج الخطير، "والذي لن يعود عليهم إلا بالضرر من كيان عنصري فاشي قائم على الغدر وإذكاء الفتنة بين مكونات أمتنا العربية".

كما دعتهم لتوجيه ما يلزم من دعم وإسناد لشعبنا الفلسطيني في نضاله المشروع ضد الاحتلال، حتّى التحرير والعودة، وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السّيادة وعاصمتها القدس.

#حماس

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