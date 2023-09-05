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"المكافحة" تحبط محاولة تهريب كمية من الحشيش والحبوب المخدرة لغزة

الثلاثاء 05 سبتمبر 2023 10:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
"المكافحة" تحبط محاولة تهريب كمية من الحشيش والحبوب المخدرة لغزة



غزة/سما/

تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بالشرطة، الثلاثاء، من إحباط محاولة تهريب كمية من الحشيش والحبوب المخدرة لقطاع غزة. 

وقالت "إدارة المكافحة"، في تصريح مقتضب، إنه ضمن جهودها الحثيثة في مراقبة المنافذ الحدودية لقطاع غزة، تمكنت من ضبط 24 فرش حشيش، إلى جانب 13 ألف حبة مخدرة من نوع "روتانا" لدى محاولة تهريبها إلى داخل قطاع غزة.

وأوضحت أنها تستكمل إجراءاتها القانونية في القضية.

وشدّدت "المكافحة" على مواصلة جهودها وإجراءاتها المكثفة لمنع تهريب المواد المخدرة إلى القطاع، وتجنيب أبناء شعبنا مخاطرها المهلكة.

#مخدرات غزة
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