المباحث العامة بغزة تضبط 26 هاتفًا خلويًا مفقودًا

غزة/سما/

ضبطت دائرة "المباحث الرقمية والاتصالات" في المباحث العامة يوم الثلاثاء، 26 هاتفًا خلويًا مفقودًا، بلغت قيمتهم الإجمالية نحو 15 ألف شيكلًا، وذلك بعد إبلاغ أصحابها عبر المنظومة الإلكترونية عن فقدانها.

وذكرت المباحث الرقمية، أنها تابعت جميع البلاغات التي قُدّمت من خلال المشتكين عبر المنظومة الإلكترونية في كافة محافظات القطاع.

وأوضحت أنها ضبطت الهواتف المفقودة خلال 72 ساعة من إبلاغ أصحابها عنها.

وأشارت المباحث إلى إحالة كافة القضايا إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية وفقاً للأصول.