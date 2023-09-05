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المباحث العامة بغزة تضبط 26 هاتفًا خلويًا مفقودًا

الثلاثاء 05 سبتمبر 2023 10:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
المباحث العامة بغزة تضبط 26 هاتفًا خلويًا مفقودًا



غزة/سما/

ضبطت دائرة "المباحث الرقمية والاتصالات" في المباحث العامة يوم الثلاثاء، 26 هاتفًا خلويًا مفقودًا، بلغت قيمتهم الإجمالية نحو 15 ألف شيكلًا، وذلك بعد إبلاغ أصحابها عبر المنظومة الإلكترونية عن فقدانها.

وذكرت المباحث الرقمية، أنها تابعت جميع البلاغات التي قُدّمت من خلال المشتكين عبر المنظومة الإلكترونية في كافة محافظات القطاع.

وأوضحت أنها ضبطت الهواتف المفقودة خلال 72 ساعة من إبلاغ أصحابها عنها.

وأشارت المباحث إلى إحالة كافة القضايا إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية وفقاً للأصول.

#المباحث العامة #غزة

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