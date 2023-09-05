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للمرة الخامسة.. الاحتلال يصدر قرارا بتحديد حركة الهدمي

الثلاثاء 05 سبتمبر 2023 10:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
للمرة الخامسة.. الاحتلال يصدر قرارا بتحديد حركة الهدمي



القدس المحتلة/سما/

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي يوم الثلاثاء قرارًا بتحديد حركة رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر الهدمي لمدة 6 أشهر للمرة الخامسة على التوالي.

وقال ناصر الهدمي في تصريح صحفي إن القرار يمنع بموجبه من دخول أحياء القسم الشرقي من مدينة القدس بما فيها البلدة القديمة والمسجد الأقصى.

والقرار مرفق بخارطة تحدد حي الصوانة الذي يقطنه الهدمي وتسمح له بالدخول والخروج منه، وبلغت مدة المنع نحو عامين ونصف.

وأوضح أنه يمتلك محلا تجاريا وسط مدينة القدس بالقرب من باب الساهرة يعتاش منه، ومنعه من دخول المدينة أدى إلى حرمانه من مصدر رزقه.

وتمنع سلطات الاحتلال الهدمي من السفر لمدة تزيد عن 4 سنوات، كذلك منعته من دخول المسجد الأقصى منذ ما يزيد عن عامين.

ويأتي هذا القرار الظالم استكمالا لإجراءات الاحتلال في مدينة القدس في تكميم أفواه الناشطين والتنكيل بهم وأهاليهم وإرهاب أهل المدينة بشكل عام.

#ناصر الهدمي

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