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غزة: تظاهرة نسوية احتجاجا على اعتداء الاحتلال على نساء في الخليل

الثلاثاء 05 سبتمبر 2023 10:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: تظاهرة نسوية احتجاجا على اعتداء الاحتلال على نساء في الخليل



غزة/سما/

 تظاهرت العشرات من النساء في غزة اليوم الثلاثاء تنديدا بقيام قوات من جيش الاحتلال بإجبار عدد من النساء في الخليل بخلع ملابسهن.


ودعت المشاركات في التظاهرة التي جاءت بدعوة من الاطار النسوي لحركة الجهاد الاسلامي المؤسسات المعينة بحقوق المرأة الدولية بالدفاع عن نساء فلسطين اللواتي يتعرضن لانتهاكات متواصلة من الاحتلال.


وقالت سائدة حلس مسؤولة الاطار النسوي في حركة الجهاد الاسلامي لمعا إن هذه التظاهرة وقفة غضب واستنكار لما حدث لحرائر فلسطين في الخليل في ظل الهجوم الذي مارسه الاحتلال ضد النساء في الخليل والهجوم عليهن واجبارهن على خلع ملابسهن تحت ترويع السلاح وتهديد الكلاب البوليسية.


وشددت على أن هذا الفعل المشين الذي ارتكبه الاحتلال يجب ألا يسكت عليه أبناء الشعب الفلسطيني وأبناء المسلمين جميعا.


وطالبت المقاومة بالرد على هذا الفعل الذي ارتكبه الاحتلال، داعية مؤسسات حقوق الانسان بالوقوف بجانب نساء فلسطين والدفاع عنهن في ظل هذه الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال.

#غزة #الخليل .

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