تحويل الأسيرة حنان البرغوثي للاعتقال الإداري

رام الله/سما/

أصدرت محكمة الاحتلال اليوم الثلاثاء ٥/٩/٢٠٢٣ قرارا بتحويل الأسيرة حنان البرغوثي من بلدة كوبر شمال رام الله للاعتقال الإداري.

وقال مكتب إعلام الأسرى أن محكمة عوفر العسكرية الصهيونية حولت الأسيرة أم عناد للاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر بذريعة وجود ملف سري.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت البرغوثي بعد مداهمة منزلها فجر الإثنين، علما أنها شقيقة الأسير القائد عميد الأسرى الفلسطينيين نائل البرغوثي والقائد الراحل عمر البرغوثي، وهي والدة الأسيرين عبد الله وإسلام اللذين يقبعان في الاعتقال الإداري لعدة أشهر.

وكانت البرغوثي تعرضت لتهديدات بالاعتقال مؤخرا من قبل ما يسمى بضابط المنطقة الصهيوني، وهي ممنوعة من زيارة شقيقها الأسير نائل البرغوثي بذريعة المنع الأمني.