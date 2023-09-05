الرئيس عباس يتسلم التقرير السنوي للهيئة المستقلة وسلطة النقد

رام الله/سما/

تسلم الرئيس محمود عباس، التقرير السنوي للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، لعام 2022.

جاء ذلك خلال استقباله مساء اليوم الثلاثاء، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، وفد الهيئة برئاسة المفوض العام للهيئة عصام أبو الحاج "العاروري"، والمدير العام عمار دويك، وأعضاء مجلس المفوضين، وكبار موظفي الهيئة.

وأطلع العاروري، الرئيس، على أبرز ما تناوله التقرير السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان في فلسطين، والجهود التي تقوم بها الهيئة المستقلة لمتابعة هذا الملف الهام.

بدوره، أكد الرئيس دعمه لعمل الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، مشددا على ضرورة حماية حقوق الإنسان الفلسطيني وصون كرامته، وتطبيق سيادة القانون على الجميع دون استثناء.

وحضر اللقاء، عضوا اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية زياد أبو عمرو، ومحمد مصطفى، ورئيسة ديوان الرئاسة انتصار أبو عمارة، ومستشار الرئيس القانوني وائل لافي.

وتسلم الرئيس أيضا لتقرير السنوي لسلطة النقد الفلسطينية عن عام 2022.

جاء ذلك خلال استقباله محافظ سلطة النقد فراس ملحم، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.

وأطلع ملحم، الرئيس على أبرز النتائج التي خلص إليها التقرير السنوي، والجهود التي قامت بها سلطة النقد من أجل تمتين القطاع المصرفي الفلسطيني، والخطط الموضوعة لتطوير هذا القطاع الحيوي الذي يعتمد عليه الاقتصاد الوطني.

من جانبه، أشاد الرئيس بالنتائج التي حققتها سلطة النقد خلال الفترة الماضية، مؤكدا دعمه لعمل السلطة وجهودها الحثيثة لتطوير الجهاز المصرفي الفلسطيني، والارتقاء بأدائه بما يعود بالنفع والفائدة على المواطن والاقتصاد الوطني.

وحضر اللقاء، عضوا اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية زياد أبو عمرو، ومحمد مصطفى، ورئيسة ديوان الرئاسة انتصار أبو عمارة، ومستشار الرئيس القانوني وائل لافي.

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