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بلينكن: أجريت "محادثات مهمة" مع نتنياهو والرئيس عباس

الثلاثاء 05 سبتمبر 2023 08:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلينكن: أجريت "محادثات مهمة" مع نتنياهو والرئيس عباس



القدس المحتلة/سما/

أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، مساء اليوم، الثلاثاء، أنه أجرى مباحثات هاتفية مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، والرئيس الفلسطيني، محمود عباس.

وقال بلينكن، في تغريدة على منصة "إكس"، بأنه أجرى "محادثة مهمة" مع الرئيس محمود عباس.

و أعرب خلال المحادثة عن قلق واشنطن إزاء العنف في الضفة الغربية، وقال إنه جدد التأكيد على الدعم الأميركي لتعزيز حرية الشعب الفلسطيني وأمنه ورخائه وحل الدولتين.


كما قال في منشور آخر إنه أجرى "مكالمة مهمة" مع نتنياهو، لـ"إعادة تأكيد شراكتنا الثنائية والتزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل"؛ وأضاف أنه "كررت التأكيد على دعم الولايات المتحدة المستمر لتوسيع الاندماج الإقليمي لإسرائيل".

وذلك في إشارة إلى مساعي الولايات المتحدة الأميركية إلى إبرام اتفاق موسع مع السعودية، يشمل تطبيع العلاقات الثنائية بين تل أبيب والرياض.


وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن بلينكن ناقش مع نتنياهو "سبل توسيع اندماج إسرائيل في المنطقة، ومواجهة التهديدات الإيرانية".

#بلينكن #نتنياهو

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