حماس تعقب على عملية الأغوار

غزة/سما/

قال الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم، إن شعبنا ومقاومته الباسلة سيواصلون ضرباتها ضد جيش الاحتلال ومستوطنيه، وتدفيعه ثمن جرائمه التي لا تتوقف.

وأضاف قاسم الثلاثاء في تصريح مقتضب عبر تويتر مُعقبًا على عملية إطلاق النار بالأغوار عصر اليوم "عملية فدائية جديدة ينفذها الشباب الثائر في الضفة الغربية، وهذه المرة في الاغوار المحتلة، رداً على جرائم الاحتلال ضد شعبنا، وخاصة جريمته ضد النساء الحرائر في الخليل".

وأصيب جندي "إسرائيلي" عصر اليوم الثلاثاء، بعملية إطلاق نار واشتباك مع قوات الاحتلال قرب الأغوار، فيما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد المنفذ.

وبدوره أكد المتحدث باسم حركة "حماس" عن مدينة القدس، محمد حمادة، أن عملية الأغوار جاءت في إطار الثأر والانتقام لحرائر القدس والخليل، ورد على جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

وقال "حمادة" في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، إن "عملية الأغوار التي نفذت عصر اليوم انتصار لحرائر القدس والخليل، ورد طبيعي في سياق دفاع شعبنا عن نفسه وانتقامه لعرضه ولحرمة مقدساته".

وأوضح أن مقاومة الشعب الفلسطيني تتقدم بخطى واثقة، وأنها باتت ثقافة حاضرة لدى كل المكونات الفلسطينية، مضيفًا: "ستحرق في طريقها كل محتل، وكل من يفكر في الاعتداء على القدس والمسجد الأقصى المبارك".

وتابع: "نبارك البنادق الطاهرة التي تشفي صدور أبناء شعبنا، وتحدد بوصلة شعبنا نحو مبادئه، وتثأر لدماء الشهداء، وتستعيد مجد الأمة من جديد على قاعدة المقاومة والتحرير".