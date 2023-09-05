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القاهرة: انطلاق أعمال الدورة الثالثة من الحوار السياسي العربي الياباني

الثلاثاء 05 سبتمبر 2023 07:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
القاهرة: انطلاق أعمال الدورة الثالثة من الحوار السياسي العربي الياباني



القاهرة/سما/

 بمشاركة دولة فلسطين، انطلقت في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالعاصمة المصرية القاهرة، اليوم الثلاثاء، أعمال الدورة الثالثة للحوار السياسي العربي- الياباني على مستوى وزراء الخارجية من الجانبين العربي والياباني، برئاسة وزير الخارجية المصري سامح شكري، ومن الجانب الياباني وزير الخارجية يوشيماسا هياشي، بحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط.

وترأس وفد دولة فلسطين في الاجتماع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وضم: مندوب دولة فلسطين لدى الجامعة العربية السفير مهند العكلوك، ومساعد وزير الخارجية للشؤون العربية السفير فايز أبو الرب، والمستشار جمانة الغول، والملحق الدبلوماسي علا الجعب.

وتناقش الدورة الثالثة من الحوار السياسي العربي- الياباني القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها مستجدات القضية الفلسطينية، إلى جانب مناقشة التقدم المحرز فى مجالات التعاون المشترك بين الجانبين، في إطار منتدى التعاون الاقتصادي العربي- الياباني الذي انطلق عام 2009.

وعقدت الجولة الثانية من الحوار السياسي العربي- الياباني عام 2021 (عن بعد) والجولة الأولى عام 2017 بالقاهرة، فيما انطلق المنتدى الاقتصادي العربي- الياباني عام 2009 .

ويأتي هذا الحوار السياسي تنفيذا لمذكرة التعاون الموقعة بين الجامعة العربية ووزارة الخارجية اليابانية عام 2013، في إطار المشاورات السياسية بين الجانبين على مختلف المستويات، ويتناول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات المصلحة المشتركة، ويهدف إلى استكشاف فرص تعميق وتنويع التعاون السياسي في المجالات ذات المصلحة المشتركة.

وجاءت هذه المذكرة إدراكا من الجانبين العربي والياباني لضرورة تقوية علاقات الصداقة والتعاون والتفاهم المتبادل بين الجانبين في مختلف المجالات، وإدراكا منهما للدور الهام الذي يقوم به المنتدى الاقتصادي العربي- الياباني  في تعزيز وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والمالي بين الجانبين.

#الحوار السياسي العربي الياباني

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