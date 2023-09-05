توقيع مذكرة تفاهم بين فلسطين وصندوق المعونة الإفريقي التابع للجامعة العربية

القاهرة/سما/

وقع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم بين الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي (بيكا)، والصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية التابع لجامعة الدول العربية.

وتعنى الاتفاقية بتقديم المساعدات الإنمائية والتنمية للدول الإفريقية، من خلال وضع خطة عمل تنفيذية تخدم مصالح الطرفين وتسهم في تعزيز دورهما في مجالات بنود المذكرة وبما يتفق مع إمكانياتهما وقدراتهما.

ويشمل التعاون بين الطرفين في عدة مجالات أهمها: الزراعة، والصحة، والتعليم والتكنولوجيا، والمياه والبيئة، والطاقة، بالإضافة إلى أي أنشطة أو مجالات فنية يتفق عليها الطرفان.

وأكد أبو الغيط أهمية المذكرة، خاصة وأن للصندوقين تجربة عميقة في هذا المجال، وبالتالي فإن الاعتماد على الخبرات الفلسطينية بإفريقيا سيدعم كثيرا جهود الصندوق العربي الذي يمثل الذراع العربي للتعاون الفني في القارة الإفريقية .

بدوره، قال المالكي إن الاتفاقية ستفتح مجالات أوسع بعمل الوكالة الفلسطينية في القارة الإفريقية، وأهميتها تأتي من خلال ثلاثة بنود هي: الجامعة العربية، والقارة الإفريقية بكل ما تمثله من حاجة، والوكالة الفلسطينية بدولة فلسطين، والتي تعمل منذ نشأتها على تقديم الخبرة والمعرفة الفلسطينية في مجالات عديدة تحتاجها دول في مختلف أنحاء العالم، مضيفا أن الوكالة تعمل في 52 دولة بما فيها دول إفريقية.

وأضاف المالكي: "سنعمل على توفير إمكانية توفير فرص منح دراسية للطلبة الأفارقة، وهناك رغبة فلسطينية أن نفتح المجالات للأخوة بالقارة الإفريقية لكي يستفيدوا من الإمكانيات المتاحة على مستوى التعليم العالي بفلسطين، ونقل المعرفة والخبرة الفلسطينية المتراكمة والمميزة إلى هذه الدول، رغم المعيقات الإسرائيلية، لكننا سنعمل على تخطيها".

وحضر توقيع الاتفاقية، مندوب دولة فلسطين لدى الجامعة العربية السفير مهند العكلوك، ومساعد وزير الخارجية للعلاقات الدولية، رئيس الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي السفير عماد الزهيري، ومساعد وزير الخارجية للشؤون العربية السفير فايز أبو الرب، والمستشار أول تامر الطيب، والمستشار أول رزق الزعانين، والمستشار جمانة الغول.

المالكي يطلع أبو الغيط على آخر المستجدات السياسية

وفي سياق آخر، أطلع الوزير المالكي، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، على آخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده المالكي مع أبو الغيط في مقر الجامعة العربية بالعاصمة المصرية القاهرة، على هامش الاجتماع الوزاري العربي الياباني الثالث على مستوى وزراء الخارجية العرب مع وزير الخارجية الياباني مساء اليوم، والدورة 160 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري التي ستعقد يوم غد الأربعاء.

واستعرض المالكي ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي وقواتها ومستوطنوها الذين يمارسون الإرهاب بحق الشعب الفلسطيني، مطالبا بضرورة إلزام الاحتلال بوقف جميع ممارساته العدوانية والأعمال أحادية الجانب، والالتزام بالاتفاقات الموقعة، والتوجه للأفق السياسي.

كما تناول اللقاء، بحث التحرك العربي على هامش الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك لحشد الدعم والتأييد لحصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وعقد مؤتمر دولي للسلام بهدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، والعمل مع الشركاء الدوليين لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والحصول على مزيد من الاعترافات بدولة فلسطين.

وحضر اللقاء مندوب دولة فلسطين لدى الجامعة العربية السفير مهند العكلوك.