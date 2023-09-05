أبو الغيط يبحث مع لازاريني أوضاع اللاجئين والتحديات التي تواجه الأونروا

القاهرة/سما/

بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، مع المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، أوضاع اللاجئين الفلسطينيين، والتحديات التي تواجهها الوكالة على الصعيد المالي.

وأوضح المتحدث باسم الأمين العام جمال رشدي، أن أبو الغيط أعرب، خلال اللقاء الذي عقد في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية على هامش أعمال الاجتماع الوزاري الثالث للحوار السياسي العربي الياباني، دعمه الكامل لمهمة "الأونروا"، وما تقوم به حيال اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملها الخمس، خاصة مع بداية العام الدراسي، وأهمية توفير فرصة التعليم لكل طفل فلسطيني من اللاجئين.

وقال إن أبو الغيط أكد أهمية عدم تراجع الدول المانحة عن التزاماتها بالإسهام في موازنة الوكالة، لا سيما في ضوء ما أشار إليه المفوض العام من استمرار الفجوة التمويلية في موازنة الوكالة، التي تبلغ نحو 170 مليون دولار.

وأشار رشدي إلى أنه من المنتظر أن يُلقي المفوض العام للأونروا كلمة قصيرة أمام اجتماع مجلس الجامعة على المستوى الوزاري، والذي يُعقد غدا بمقر الأمانة العامة.