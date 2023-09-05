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الصالح: لجنة حصر الأضرار في مخيم نور شمس باشرت عملها

الثلاثاء 05 سبتمبر 2023 06:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصالح: لجنة حصر الأضرار في مخيم نور شمس باشرت عملها



رام الله/سما/

قال وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، إن لجنة حصر أضرار العدوان الإسرائيلي على مخيم نور شمس باشرت عملها، وإن ترسية العطاءات ومباشرة العمل لإعادة تأهيل البنية التحتية في المخيم ستكون خلال 10 أيام من تاريخه.

جاء ذلك خلال زيارة ميدانية تفقدية قام بها الوزير الصالح لمخيم نور شمس، شرق طولكرم، اليوم الثلاثاء، للوقوف على آثار الدمار الناتج عن العدوان الإسرائيلي على المخيم.

وحيا الصالح صمود أهالي المخيم وثباتهم في وجه العدوان الإسرائيلي، مؤكدا وحدة الشعب الفلسطيني وتمسكه بأرضه واستعداده الدائم للتضحية في سبيل نيل الحرية والاستقلال.

وأكد أن استمرار اعتداءات الاحتلال واقتحاماته المتكررة للمدن والبلدات والمخيمات وتدميره للبنية التحتية، أمر مرفوض ومستهجن، ويجب على دول العالم الصديقة والحرة الضغط على سلطات الاحتلال لوقف هذه الاقتحامات وتوفير الحماية لأبناء شعبنا.

#مجدي الصالح #مخيم نور شمس

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