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إصابة جندي إسرائيلي بعملية إطلاق نار قرب الأغوار واستشهاد المنفذ

الثلاثاء 05 سبتمبر 2023 05:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة جندي إسرائيلي بعملية إطلاق نار قرب الأغوار واستشهاد المنفذ



الأغوار/سما/

اسستشهد مساء اليوم،  شاب فلسطيني (لم تعرف هويته بعد)، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بزعم تنفيذه عملية إطلاق نار أصاب فيها جندي إسرائيلي قرب الأغوار.

وبحسب القناة الـ14 العبرية، فإنه تم إصابة جندي إسرائيلي بجروح خلال تبادل لإطلاق النار مع منفذ عملية إطلاق النار قرب الأغوار، وتم تصفية المنفذ.

وأشارت إلى أنه يجري التحقق مما إذا كان هو نفسه منفذ إطلاق النار قبل ساعة.

وأفاد موقع واللا العبري بأن المجند المصاب في إطلاق النار حالته متوسطة.

وفي التفاصيل، ذكرت قناة كان العبرية أن فلسطيني وصل إلى كشك للمستوطنين، وأطلق 3 رصاصات من مسدس في الهواء ولاذ بالفرار، وبعد مطاردته في قرية الزبيدات وقع تبادل لإطلاق النار مع قوات الجيش، ما أدى إلى إصابة جندي بجروح متوسطة واستشهاد المنفذ.

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