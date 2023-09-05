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ابتداء من الغد.. نقابة الأطباء تعلن سلسلسة إجراءات نقابية

الثلاثاء 05 سبتمبر 2023 05:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
ابتداء من الغد.. نقابة الأطباء تعلن سلسلسة إجراءات نقابية



رام الله/سما/

أعلن مجلس نقابة الأطباء، مساء اليوم الثلاثاء، عن سلسلة قرارات كان ابرزها اغلاق الطوارئ بشكل كامل وعدم ادخال أي حالات جديدة.

وقالت النقابة الأطباء في بيان لها، أن هذا القرار يأتي استكمالاً لخطواتها الاحتجاجية على "تشهير" الوكيل المساعد في وزارة الصحة أسامة النجار بأطباء الجراحة.

وقررت بدءًا من يوم غد الأربعاء إغلاق الطوارئ بشكل كامل، وأن يكون الدوام في الأقسام لمتابعة المرضى وعلاجهم.

وقررت عدم التوجه إلى الدوام في مديريات الرعاية الصحية الأولية، وعدم التوجه لمبنى وزارة الصحة في رام الله ونابلس.

ووقف المشاركة بشكل كامل في كافة اللجان الطبية باستثناء لجنة التحويلات.

كما قررت أنه في حال عدم محاسبة المسؤولين عن التشهير والتهديد، فإنه بدءًا من يوم الأحد المقبل سيتم وقف التوجه لكافة المستشفيات، وعلى الحكومة ووزارة الصحة أن تتحمل مسؤولياتها تجاه المرضى.



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#نقابة الاطباء

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